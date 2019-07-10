"تعليم البحيرة" تحصد المركز الأول في المناظرات بمسابقة الإعلام التربوي

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

حصدت مديرية التربية والتعليم، بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، عددًا من المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية في المسابقات التى نظمتها إدارة الصحافة المدرسية، بوزارة التربية والتعليم.

وحسب بيان، اليوم، فازت مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية بنات بإدارة إدكو التعليمية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، في مسابقة المناظرات مرحلة الثانوي العام، كما حصلت مدرسة شبرا أوسيم الإعدادية المشتركة بإدارة كوم حمادة، على المركز الثالث، في منافسات المرحلة الإعدادية، بينما حصلت مدرسة المحمودية الصناعية بنات، على المركز الخامس في منافسات مرحلة الثانوي الفني.

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وحصل المعرض العام للصحافة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، بمسابقة المعارض الصحفية، كما فاز منتخب إدارة بندر كفر الدوار بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية بمسابقة البرلمان المدرسي.

وحصلت مدرسة السرايا الرسمية لغات بإدارة رشيد التعليمية على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بمسابقة الإذاعة المدرسية، وحصلت مدرسة أحمد زويل الثانوية بنين بإدارة مركز دمنهور على المركز الخامس، في ذات المسابقة.

وأكد محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، أنه سيجري تكريم جميع المشاركين، والحاصلين على مراكز.