طُعنت 14 مرة.. القبض على المتهم بقتل مُحفظة القرآن بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت مباحث الجيزة، من ضبط مرتكب واقعة مقتل محفظة القرآن بإمبابة، وإحالته للنيابة للتحقيق.

البداية بلاغ تلقاه العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائي لقطاع الشمال، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بدائرة قسم إمبابة.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ، وكشفت معاينة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة عن أن الجثة لسيدة أرملة خمسينية تقيم بمفردها في المنزل، وتعمل مُحفظة للقرآن الكريم، وبها آثار نحو 14 طعنة متفرقة بالجسم.

وشكل اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة بمشاركة العقيد محمد عرفان، والمقدم أمثل حرحش وكيل الفرقة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء سليم.، وتم القبض على المتهم.