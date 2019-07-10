مصر | "الجار" كلمة السر في قتل "محفظة قرآن" بـ14 طعنة في إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجار" كلمة السر في قتل "محفظة قرآن" بـ14 طعنة في إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة ملابسات واقعة العثور على جثة محفظة قرآن مقتولة داخل شقتها بـ 14 طعنة، وتبين أن شاب يقيم بالمنطقة سكنها وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت القوات من القبض عليه وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وكانت كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن السيدة المعثور على جثتها داخل شقتها بمنطقة إمبابة، كانت تقيم بمفردها بعد وفاة زوجها، وتعمل محفظة قرآن كريم.

وأوضحت التحريات أنها عثر على جثتها ملقاة، ومصابة بـ 14 طعنة، متفرقة بجسدها، وبالفحص تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بمنطقة إمبابة، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة من شرطة النجدة، بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، وعثر على جثة قاطنة الشقة في العقد الخامس من عمرها، مصابة بعدة طعنات، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وسرعة التوصل إلى مرتكبها، والقبض عليه، لمعرفة دوافعه لارتكابها.