مصر | تجديد حبس ابنة "أسامة العقباوي" المتهم بـ"خلية الأمل"

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس مودة العقباوي، ابنة المتهم "أسامة العقباوي"، المتهم "بخلية الأمل"، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة منشورات، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمة "مودة العقباوى" تهم الانضمام لجماعة محظورة، لتعطيل العمل بالدستور، كما وجهت النيابة للمتهمة حيازة منشورات تحريضية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.