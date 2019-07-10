مصر | "خنق" و"طعن" و"حرق".. مناظرة النيابة لجثتي أب وطفلته بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خنق" و"طعن" و"حرق".. مناظرة النيابة لجثتي أب وطفلته بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة حلوان الكلية، تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثتين نشبت بهما النيران داخل مسكنهما.

وجاء في مناظرة النيابة للجثتين، أن الحثة الأولي لرجل أربعيني متفحمة وبها عدة طعنات وأن الجثة الثانية لطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وبها آثار خنق حول الرقبة.

وكما أمرت النيابة في وقت سابق بتفريغ الكاميرات لبيان أسباب الحادث وتحديد معرفة الجاني، وتشريح الجثتين وإرسال بيان بالصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء علاء عطية، مساعد فرقة جنوب القاهرة، إخطارًا، من المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث حلوان، تفيد بالعثور على جثتين مسجل خطر40 سنة، وابنته 10 سنوات، مقتولين وبهما آثار حروق في أنحاء متفرقة من الجسد، وتكثف مباحث القسم جهودها لكشف غموض الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.