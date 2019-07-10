أخبار مصر | "شباب تحيا مصر" تنظم زيارة لمستعمرة الجزام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شباب تحيا مصر" تنظم زيارة لمستعمرة الجزام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت مجموعة من مؤسسة "شباب تحيا مصر" بزيارة إلي مستعمرة الجزام في منطقة أبو زعبل وقاموا بتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية علي مرضى مستشفي الجزام والتحدث معهم للوقوف علي احتياجاتهم المعيشية.

وقال المهندس سمير ماهر شقلب عضو مجلس ادارة شباب تحيا مصر، إن المؤسسة تبدأ خطواتها المجتمعية وتقف خلف القيادة السياسية لمحاولة مساعده الحالات الحرجه والأسر الاكثر احتياجا، مؤكدا أن العمل في إطار المجتمع المدني واهدافه الخدمية جزء أصيل ومؤثر لا يتجزأ من فصيل الوطن وله دور مهم وفاعل في المساهمه للتخفيف عن اعباء المواطنين.