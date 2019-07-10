أخبار مصر | "عبدالعال": انتهاء دور الانعقاد الرابع للبرلمان خلال ساعات قليلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالعال": انتهاء دور الانعقاد الرابع للبرلمان خلال ساعات قليلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأربعاء، إن دور الانعقاد العادي الرابع للمجلس سينتهي خلال ساعات قليلة.

وأحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الحجز الإداري إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لدراسته.

كما أرسل إلى اللجنة الشريعية، قرار رئيس الجمهورية البروتوكول الإضافى بين مصر ورومانيا بشأن اكتساب البعثات الدبلوماسية حقوق الملكية للأراضى المقامة عليها البعثتين.