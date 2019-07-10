أخبار مصر | تعرف على فاترينة "الموالد وأولياء الله الصالحين" أهم ما يميز متحف طنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على فاترينة "الموالد وأولياء الله الصالحين" أهم ما يميز متحف طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بوزراة الآثار، إن أهم ما يميز متحف طنطا هو فاترينة عرض خاصة يقدمها المتحف لزائريه، لعرض مجموعة من القطع الأثرية التي تعبر وتنقل فكرة التواصل الحضاري والثقافي للمجتمع المصري، وموضوعها الموالد وأولياء الله الصالحين.

وأضافت، أنه سيعرض بداخلها تمثال للمهندس أيمحوتب، وأيقونة للسيده العذراء، وتمثال للمعبود أوزوريس، كما سوف تشرح المادة العلمية الملحقة بالعرض المتحفي لها تاريخ الموالد والاحتفال بأولياء الله الصالحين، ومنها الموالد في العصر المصري القديم مثل عيد الأوبت ومولد سيدي أبو الحجاج الأقصري، ومولد شيخ العرب السيد بمدينه طنطا، وأيضًا مولد السيدة العذراء والسيد البدوي.

وأكدت "صلاح"، أن هذه الفاترنية تُعد بمثابة أيقونة لأهم ما يميز كل محافظة بهدف الحفاظ علي التراث الثقافي لها وتعريف الجمهور بتراثها الثقافي.

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وقالت، إن هذا التقليد يؤكد على أن التراث الثقافي الملموس والغير الملوس بدأ من آلاف السنين ومستمر حتي الوقت الحالي، كما يرجع هذا التقليد لعصور مصر الفرعونية ليمنح الألوهيه والتقديس لبعض الشخصيات واعتباره ولي من الأولياء.

جاء ذلك خلال زيارتها للمتحف لمتابعه أعمال التطوير وتطبيق سيناريو العرض المتحفي المخطط مسبقاً، وأشارت إلى أن الأعمال الإنشائية للمتحف شملت الدهانات وجلي الأرضيات، كما تم الانتهاء من 99% من أعمال العرض المتحفي.

يذكر أن وزارة الآثار أعلنت أن أعمال التطوير الإنشائي وإعادة العرض المتحفي لمتحف طنطا القومي بمحافظة الغربية قاربت على الانتهاء، وذلك تمهيدا لافتتاحه قريبًا ضمن خطة الوزارة لتطوير وافتتاح المتاحف المغلقة في جميع أنحاء الجمهورية.