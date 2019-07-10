أخبار مصر | مقترح بإنشاء بوابات إلكترونية بنقابة الصحفيين: أصبحت مُباحة لغير الأعضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقترح بإنشاء بوابات إلكترونية بنقابة الصحفيين: أصبحت مُباحة لغير الأعضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة بنقابة الصحفيين، اليوم، بمقترح للنقيب ضياء رشوان؛ لإنشاء بوابات إلكترونية، يتم الدخول بها من خلال كارنيه ممغنط، أو عمل كارنيه مستقل يكون خاص بالدخول للأعضاء والإداريين، أو عن طريق نظام آلي يتحكم فيه رجال أمن البوابة، بعد الاطلاع على كارنيه العضوية أو العمل، وذلك لتجنب دخول غير الأعضاء، مما يسبب بعض المشكلات.

وقال "العدل" في مقترحه، إنه على مدار الفترات السابقة وخلال مجالس متعاقبة، ظهرت حالة من التسيب، وذلك بسبب عدم التأكيد على إظهار كارنيه العضوية عند الدخول، حتى أصبحت النقابة مستباحة لغير الأعضاء، وهو الأمر الذي يلحق الضرر بها، ويُلحق بها المخاطر الأمنية في ظل ظروف عامة غير مستقرة.

وطالب "العدل" بأن يكون دخول غير الأعضاء لأغراض نقابية فقط، يتم التأكد منها قبل الدخول، أو لزيارة أحد الأعضاء بضمان الزميل العضو.