أخبار مصر | إنهاء 99 ‎%‎ من أعمال متحف طنطا والافتتاح قريبًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنهاء 99 ‎%‎ من أعمال متحف طنطا والافتتاح قريبًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بوزراة الآثار، إن أعمال التطوير الإنشائي وإعادة العرض المتحفي لمتحف طنطا القومي بمحافظة الغربية قاربت على الانتهاء، وذلك تمهيدا لافتتاحه قريبًا ضمن خطة الوزارة لتطوير وافتتاح المتاحف المغلقة في جميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال زيارتها للمتحف لمتابعه أعمال التطوير وتطبيق سيناريو العرض المتحفي المخطط مسبقاً، وأشارت إلى أن الأعمال الإنشائية للمتحف شملت الدهانات وجلي الأرضيات، كما تم الانتهاء من 99% من أعمال العرض المتحفي.

وكانت وزارة الآثار قد بدأت مشروع تطوير وترميم متحف طنطا القومي بمحافظة الغربية، وذلك ضمن خطتها لتطوير وترميم المتاحف والمواقع الأثرية، حيث أنه المتحف الأثري الوحيد الموجود في المحافظة، ويضم 8579 قطعة أثرية من مختلف العصور، والتي تتنوع بين العصور المصرية القديمة والرومانية واليونانية، وهو مغلق منذ عام 2000..

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وأعمال التطوير شملت ترميم مبنى المتحف ومعالجته إنشائيًا، ووضع فتارين عرض جديدة، كما قامت لجنة سيناريو العرض المتحفي بتغير سيناريو العرض الخاص به، كما تضمنت وضع سيناريو للعرض المتحفي بشكل جديد، وذلك لإبراز القطع الأثرية الموجودة به سابقًا بأفضل شكل، والتي تعبر عن عصور تاريخة مختلفة.

وينقسم سيناريو العرض المتحفي به إلي قسمين؛ القسم الأول يضم الاكتشافات الأثرية للحفائر التي تمت بمحافظة الغربية، والقسم الثاني يضم القطع التي ترمز للحياة اليومية والبعث والخلود.

ومبني المتحف يتكون من خمسة طوابق، خصص الطابق الأول للخدمات، والطابق الثاني والثالث لعرض مختلف القطع الأثرية، والطابق الرابع مخصص للمكاتب الإدارية الخاصة بموظفي المتحف، أما الطابق الخامس فيه قاعة للمحاضرات والمؤتمرات.