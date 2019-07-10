أخبار مصر | "زراعة النواب" توصي بزيارة سوق الجمال ببرقاش لبحث الانتهاكات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زراعة النواب" توصي بزيارة سوق الجمال ببرقاش لبحث الانتهاكات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة اللواء هشام الحصري، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بتنظيم زيارة ميدانية لسوق الجمال ببرقاش بمحافظة الجيزة للتعرف على الطبيعة على ما يدور داخل السوق وهل يحدث بالفعل انتهاكات لحقوق الحيوانات داخل السوق من عدمه.

وناقشت اللجنة 3 طلبات إحاطة تقدم بها كل من النواب نادية هنري ومي البطران وايفلين متي بشأن المعاملة السيئة وعدم الرفق بالجمال بسوق برقاش.

كما أوصت اللجنة بالقيام بزيارة ميدانية لمحافظة كفر الشيخ لبحث ما تقدم به النائب شكري لجندي بخصوص مساحة 159 فدانا داخل كردون مدينة كفر الشيخ وبعض المساحات الأخرى لاستخدامها مساكن للشباب، وأجلت اللجنة طلب إحاطة للنائب عماد محروس بشأن استيراد اللحوم وملحقاتها من الولايات المتحدة الأمريكية واحتكار أحد المراكز لهذا الشأن، وذلك لحين حضور الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة، كما أجلت طلب النائب أيمن معاذ لحضور وزير الزراعة لمناقشة طلب الإحاطة بشأن مكافحة الثعابين والقوارد ومشكلات الثروة الحيوانية.

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ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بشأن رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي عيسى، عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب فى بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

حيث جاء الطلب بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الاسكندرية فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة ارض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تم زيادته الى مليونى جنيه على سبيل الرشوة الامر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات.

وأعلنت اللجنة الدستورية والتشريعية أمس بمجلس النواب الموافقة على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي لاتخاذ اتخاذ الاجراءات القانونية ضده في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا وعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة تقرير اللجنة أمام البرلمان.

