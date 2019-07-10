أخبار مصر | "مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون مع نادي الجزيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون مع نادي الجزيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمرارا للدعم والرعاية التي تقدمها الشركة الوطنية مصر للطيران للفرق والأندية الرياضية المصرية بهدف المساهمة فى النهوض بالرياضة المصرية وعودتها إلى سابق عهدها، احتفلت شركة مصر للطيران اليوم بمقرها الإداري بمطار القاهرة بتوقيع بروتوكول تعاون مع نادى الجزيرة الرياضي بمقتضاه تصبح الشركة الناقل الرسمي للنادي، وتقدم خدمات ومزايا السفر لفرق النادي الرياضية وأجهزته الإدارية بخلاف المزايا التي تمنحها الشركة لأعضاء النادي.

وقع البروتوكول الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس عمرو جزارين رئيس نادي الجزيرة، وذلك في حضور لفيف من قيادات مصرللطيران، وأعضاء مجلس إدارة نادي الجزيرة.

وفى كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة صرح الطيار أحمد عادل أن مصر للطيران كشركة رائدة ذات تاريخ عريق يشرفها التعاون مع نادي الجزيرة والتواجد معه على الساحة فهو واجهة مشرفة دائما، خاصة في ظل النقلة التي تشهدها الشركة في تحديث استراتيجيتها.

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مؤكدا على حرص مصر للطيران منذ نشأتها على دعم الرياضيين والفاعليات الرياضية المهمة وخصوصا على المستوى الدولي حيث يمثل الرياضي وطنه مصر. وفي هذا الصدد جاء التعاون مع نادي الجزيرة الذي له بصمة واضحة في خريطة الرياضة سواء في الرياضات الفردية أو الجماعية.

ومن جانبه صرح المهندس عمرو جزارين أنه هذا البرتوكول يعد الثالث في تاريخ مجلس إدارة النادي الحالي، ولكنه الأهم نظرا لكونه يجمع بين اثنين من أعرق الكيانات في مصر وبالتالي فالتعاون بينهما هو أمر متوقع، موجها شكره للطيار أحمد عادل على اهتمامه بتفعيل هذا البروتوكول، الذي يربط 110 ألف عضوا بالنادي بالشركة الوطنية مصرللطيران.

جدير بالذكر أنه وفقا للبروتوكول ستقدم مصرللطيران التسهيلات للاعبي النادي وقت السفر كما تمنحهم أسعار مخـفضة علـى خطــوط الشركة بالإضافة إلى توفير كافة خدمات السفر والاستقبال فى المحطات الدولية.

يشمل البروتوكول أيضاً توفير العديد من المميزات والتسهيلات لأعضاء النادي، مثل الحجز والتذاكر وبرنامج المسافر الدائم وغيرها من المميزات التي تقدمها، هذا بخلاف المشاركة في الفاعليات الثقافية والاجتماعية الداخلية والدولية والأحداث الهامة التي ستوليها مصرللطيران اهتماما خاصا كناقل رسمي للنادي.