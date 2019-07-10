أخبار مصر | مصر للطيران تستعد لتشغيل جسرها الجوي إلى الأراضي المقدسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر للطيران تستعد لتشغيل جسرها الجوي إلى الأراضي المقدسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أتمت مصر للطيران كافة استعدادها لتشغيل جسرها الجوي إلي الأراضي المقدسة لنقل ضيوف الرحمن لهذا العام بالتعاون مع كافة الهيئات والجهات والحكومات المعنية، وذلك في ضوء توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بتوفير كل ما لدى الشركة الوطنية مصر للطيران وجميع الشركات والهيئات التابعة للوزارة لإتمام موسم حج ناجح.

وأنهت الشركة كافة الاجراءات والترتيبات التي تقوم بها الشركة للتعامل مع كثافة تشغيل موسم الحج لنقل حوالي 70الف حاج حيث تحرص الشركة علي اداء مواسم ناجحة ومشرفة من خلال خدماتها التي يحصل عليها حجاج بيت الله الحرام بدءاً من حجز تذكرة السفر وحتي انتهاء رحلتهم ، وكذلك تم التنسيق مع السلطات السعودية وكافة الجهات المعنية والمنوطة بالعمل طوال الموسم على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للسادة الحجاج لإنجاز الموسم على أكمل وجه ودون أية معوقات.

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ستقلع أولى رحلات الحج من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي إلى كلُ من جدة والمدينة وذلك اعتبارًا من 18 يوليو الجاري علي أن تكون أخر رحلة في مرحلة الذهاب يوم 5 اغسطس القادم وستبدأ مرحلة عودة حجاج بيت الله يوم 14 أغسطس القادم، مؤكداً أن الشركة قد اتخذت كافة الترتيبات المطلوبة للتيسير على ضيوف الرحمن خلال رحلتهم إلى الأراضي المقدسة في مرحلتي الذهاب والعودة ، بما يعينهم على أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة وقد تم اعداد كافة الإجراءات اللازمة لخدمة حجاج دولتي فلسطين ومالي المتعاقدة علي نقلهم مصرللطيران بجانب الحجاج المصريين من منطلق الدور الريادي الإفريقي.

بدأت الشركة مطلع هذا الشهر في إصدار تذاكر الحج علي أن يكون أخر موعد لأصدار التذاكر يوم 4 اغسطس القادم، وأن مكاتب البيع المخصصة للعمل خلال موسم الحج متواجدة في أكاديمية الشرطة بالعباسية لخدمة حجاج القرعة وبمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة لحجاج التضامن ومكتب مبيعات شبرا بأبراج أغا خان لإصدار تذاكر حج الأفراد والسياحة والهيئات الحكومية.

ستسير الشركة خلال موسم الحج 351 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بمعدل 206 رحلة جوية إلي جدة لنقل 41الف حاجا و 145 رحلة جوية إلي المدينة المنورة لنقل 35 الف حاج ، وأضاف سوف تسير مصر للطيران في أول يوم من مرحلة الذهاب 7 رحلات جوية إلي جدة و5 رحلات جوية إلي المدينة المنورة لنقل حجاج القرعة و ترانزيت بعض الدول.