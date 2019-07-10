أخبار مصر | رئيس البرلمان يهدد الوزراء بتطبيق اللائحة حول غيابهم بالجلسات العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يهدد الوزراء بتطبيق اللائحة حول غيابهم بالجلسات العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبا، الحكومة بأن تكون ممثلة بوزرائها في الجلسات التي يعقدها المجلس، قائلا:"سنعمل على تفعيل اللائحة بعدم الاعتداد بحضور ومشاركة مساعد الوزير أو نائب وزير".

وأضاف عبدالعال، أنه يطلب من المجلس التصويت على عدم الموافقة على التمثيل بمساعد أو نائب وزير، وهو ما وافق عليه المجلس.

من جانبه، قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن وزير الزراعة والمقرر مشاركته في جلسة المجلس اليوم هو رئيس بعثة الشرف لرئيس وزراء تنزانيا، فرد عبدالعال: "تمثيل الحكومة أصبح يقل بدأ بوزير ثم مساعد أو نائب وزير.. والآن نجد مستشاري الوزراء وهذا أمر لن أقبله".

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ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بشأن رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي عيسى، عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب فى بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

حيث جاء الطلب بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الاسكندرية فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة ارض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تم زيادته الى مليونى جنيه على سبيل الرشوة الامر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات.

وأعلنت اللجنة الدستورية والتشريعية أمس بمجلس النواب الموافقة على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي لاتخاذ اتخاذ الاجراءات القانونية ضده في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا وعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة تقرير اللجنة أمام البرلمان.