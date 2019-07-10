شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي: إحالة 706 حالات إلى النيابة الإدارية لتعاطيهم المواد المخدرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين «موظفين، وعمال، وسائقين» بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية فى المحافظات المختلفة، حيث قامت اللجنة بالكشف على 36067 موظفا فى 20 وزارة، وكذلك فى المؤسسات والمديريات التابعة لهم فى 20 محافظة حتى الآن، هي القاهرة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية والبحيرة وأسيوط وبنى سويف والمنيا وسوهاج وأسوان والجيزة والفيوم والإسماعيلية والسويس وكفرالشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، وذلك فى الفترة من 9 يونيو الماضى حتى 8 يوليو الجارى، وتبين تعاطى 706 حالات للمواد المخدرة، وأنه تتم إحالة الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.

وأكدت «والى» على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية خلال الأيام المقبلة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، بجانب أيضا استمرار تكثيف حملات الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقو الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

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وأوضحت «والى» أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان «16023»، ومن دون ذلك من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل‪.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه جارٍ تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين فى الوزارات والهيئات التابعة لها فى المحافظات المختلفة خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التى تقدم خدمات للمواطنين، حيث يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة فى المحافظات، لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسؤول اتصال بكل جهة يتم الكشف فيها على العاملين، لتذليل أى عقبات تواجه حملات الكشف، لافتا إلى أنه سيتم أيضا تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية، وأن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

جدير بالذكر، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، يواصل أيضا تنظيم العديد من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة على مستوى جميع المحافظات، تحت عنوان «مصلحتك»، لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة وتوضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين حول آليات تطبيقه.

غادة والي : إحالة 162 حالة الى النيابة الإدارية لتعاطيهم المخدرات والكشف عن تعاطى المخدرات لـ 15743 موظف خلال 10 أيام فى 16 وزارة - صورة أرشيفية

غادة والي : إحالة 162 حالة الى النيابة الإدارية لتعاطيهم المخدرات والكشف عن تعاطى المخدرات لـ 15743 موظف خلال 10 أيام فى 16 وزارة - صورة أرشيفية

غادة والي : إحالة 162 حالة الى النيابة الإدارية لتعاطيهم المخدرات والكشف عن تعاطى المخدرات لـ 15743 موظف خلال 10 أيام فى 16 وزارة - صورة أرشيفية

غادة والي : إحالة 162 حالة الى النيابة الإدارية لتعاطيهم المخدرات والكشف عن تعاطى المخدرات لـ 15743 موظف خلال 10 أيام فى 16 وزارة - صورة أرشيفية

غادة والي : إحالة 162 حالة الى النيابة الإدارية لتعاطيهم المخدرات والكشف عن تعاطى المخدرات لـ 15743 موظف خلال 10 أيام فى 16 وزارة - صورة أرشيفية

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