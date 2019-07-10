شكرا لقرائتكم خبر عن «فائق»: اتفاقية التجارة الحرة للدول الإفريقية خطوة هامة علي طريق دعم التجارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب محمد فائق، رئيس القومي لحقوق الإنسان، بإتفاقية التجارة الحرة للدول الإفريقية، والتي دخلت حيز التنفيذ بعد إطلاقها في القمة الإفريقية الإستثنائية التي عقدت في النيجر مؤخراً، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الإتحاد الإفريقي.

وقال فائق، في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، «إن الإتفاقية خطوة كبيرة وهامة على طريق دعم التجارة البينية، وهو ما يصب في صالح تحقيق التنمية، مضيفاً، في آليات الإتحاد الإفريقي ما يمكن الإستفاده منه وإعماله في تنفيذ التعاون والشراكة الإفريقية، مما يساعد في تماسك دول إفريقيا وسط عالم لايعترف بالكيانات الصغيرة».

وأشار فائق، إلى أن هناك بنية مؤسسية مصرية داخل إفريقيا، يمكن إستثمارها في تنمية وتطوير التعاون الإقتصادي والتجاري والثقافي، مؤكداً أن هناك فرصة مواتية لدور مصري فعال وهام في القارة الإفريقية، وأن التعاون ضروري ومهم خصوصاً في مجال مكافحة التطرف والإرهاب الذي يعد تحدياً رئيسياً يواجه التنمية الإفريقية.