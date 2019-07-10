شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يحذر بإحالة كل من يدلي بتصريحات إعلامية دون إذن للتحقيق (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية إنذارا شديد اللهجة لمسؤولي المحافظة، بعدم التصريح إعلاميا في أي موضوع أو قضية تخص المحافظة إلا بعد الإلمام الكامل بالموضوع أو القضية أو المشكلة وإلا سيعرض المسؤول نفسه للتحقيق والمسائلة.

Advertisements

وفي هذا السياق قرر المحافظ إحالة أحد المسؤولين بصحة المحافظة للتحقيق لإدلائه بتصريحات إعلامية غير دقيقة في وسائل الإعلام أثناء إفتتاح مبادرة 100 مليون صحة للمرأة بالمركز والخاصة بالكشف المبكر عن أورام الثدي، والتي انطلقت مطلع الشهر الجاري، حيث أفاد المسؤول أن نسبة الإصابة في المحافظة تخطت 80% وهو أمر خاطئ ويتم تناقله بشكل خاطئ.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الأربعاء، برئاسة المحافظ وحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، واللواء نبيل عدلي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد.

قال المحافظ إن ما حدث من المسؤول بالمركز الطبي وضع المحافظة في حرج، مشيرا أنه تلقى كثر من اتصال من أكثر من مسؤول يستفسر منه عن صحة هذه التصريحات، متعجبين من صدورها خلال وجودي كمحافظ طبيب على رأس الجهاز التنفيذي.