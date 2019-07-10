شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب صيفى بهيئة النيابة الإدارية للطلاب المتفوقين بـ«حقوق المنصورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية الحقوق بجامعة المنصورة عن مشاركة عدد من طلابها المتفوقين دراسيا في التدريب الصيفى بهيئة النيابة الإدارية للمرة للأولي في الجامعات المصرية، وذلك بالمشاركة في دورات تدريبية للطلاب لتنمية الملكات القانونية لديهم حتي تتمكن الكلية من خلق جيل جديد من خريجى الكلية على قدر عالى من الكفاءة والخبرة القانونية تؤهلهم للعمل في المجالات القانونية المختلفة .

واستقبل الدكتور شريف يوسف خاطر، عميد الكلية، كل من: المستشار أحمد الجوهري، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ووكيل المكتب الفني بالمنصورة، والمستشار حسام الشاذلى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز التدريب، والمستشار حسين صفوة، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور رضا عبدالسلام إبراهيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومحافظ الشرقية الأسبق، وذلك بحضور الطلاب المتفوقين والمرشحين للمشاركين في التدريب الصيفي.

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وأكد الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق، على حرص إدارة كلية الحقوق على الارتقاء بالمستوى التعليمى للطلاب وتنمية الملكات القانونية لهم واستكمالا لخطة ربط الطالب بالواقع العملي للحياة القانونية، وعرض بيان مدى أهمية هذا التدريب لما سوف يتلقاه الطلاب من خبرة علمية وعملية كبيرة .

ووجه الشكر للمستشار محمود إسماعيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير المكتب الفني بالمنصورة لدعمه لهذا النشاط وموافقته عليه وتوفير كافة الكوادر البشرية والإمكانات التي ستساعد على نجاح التجربة

وعبر المستشار أحمد الجوهري عن سعادته البالغة بتواجده داخل صرح علمى كبير مشهود له بالكفاءة العلمية ولما لمسوه من حفاوة الاستقبال كما رحب بالطلاب المتفوقين والمرشحين للمشاركة في التدريب ثم أوضح بعض اختصاصات هيئة النيابة الإدارية ومدى الاستفادة التي سوف يتحصل عليها الطلاب من خلال التدريب

وفى نهاية اللقاء أهدي الدكتور شريف خاطر درع الكلية لكل من المستشار أحمد الجوهري والمستشار حسام الشاذلى تقديرا من الكلية على المجهودات التي يقومون بها من أجل إنجاح هذا التدريب وحرصهم الشديد على تقديم الدعم الفني للطلاب خلال التدريب .