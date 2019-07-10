شكرا لقرائتكم خبر عن الدفع بفريق طبي لـ«بني تميم» بالقليوبية بعد انتشار معلومات عن تفشي حمى التيفود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بفريقين من الطب الوقائي بمديرية الصحة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، إلى قرية تل بنى تميم، التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، بعد انتشار معلومات عن ظهور حالات من حمي التيفود بين عدد من الأهالي وإعداد تقرير واف حول حقيقة الأمر من عدمه.

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وقال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، إن الشركة قامت بإرسال لجنة لعمل تحاليل للمياه للوقوف وأخذ عينات من المنازل والمحال التجارية، مطالبا بعدم التسرع في الحكم بأن مياه الشرب وراء ظهور المرض لاسيما أن هناك أسبابا كثير للإصابة به.

فيما أعلنت مديرية الصحة في القليوبية تشكيل فريق طبي من المديرية وإدارة صحة شبين القناطر تحت إشراف الدكتور حمدى الطباخ، وكيل الوزارة، توجه إلى القرية بعد انتشار أخبار عن تفشي حمى التيفود بالقرية وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة للمواطنين ورصد وجود المرض من عدمه.

وناشدت المديرية، المواطنين بالتوجه إلى أقرب مستشفى للفحص إذا ما ظهرت عليهم أعراض مرضية.