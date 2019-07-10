شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستجيب لشاب من ذوي القدرات الخاصة بتوفير فرصة عمل له والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لشاب من ذوي القدرات الخاصة بتوفير فرصة عمل مناسبة له، موجهًا مدير مكتبه باتخاذ اللازم نحو تلبية طلب الشاب، مؤكداً أنه من حق كل مواطن أن يجد فرصة عمل مناسبة له تعينه على قضاء متطلبات حياته وتوفر له معيشة كريمة.

وكان محافظ الشرقية خلال جولته التفقدية بمدينة ههيا للاطمئنان على مستوى النظافة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات استوقفه شاب من ذوي القدرات الخاصة مطالباً بتوفير فرصة عمل مناسبة له ليستجيب له المحافظ على الفور ويأمر باتخاذ اللازم نحو تلبية الطلب.

وطالب المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميداني على مواقع العمل المختلفة والالتحام بالجماهير والاستماع لشكواهم ومطالبهم والعمل على حلها.