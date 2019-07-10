شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يوجه من ألمانيا بعلاج طالب بعد تعرضه لحادث قطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجَّه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأربعاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الطالب أحمد الطيب، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، الذي تعرض لحادث قطار، ومتابعة حالته وعلاجه على نفقة الأزهر الشريف، وذلك في إطار حرصه على أبنائه الطلاب.

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وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة للطالب أحمد الطيب وقالوا إنَّه طالب كفيف تعرض لحادث في محطة إسنا بمحافظة الأقصر، بعد أن سقط أسفل عجلات القطار خلال نزوله من القطار.

وفور علم شيخ الأزهر، اليوم الأربعاء، خلال وجوده في ألمانيا، كلف المختصين بمشيخة الأزهر بمتابعة حالة الطالب، وتواصلت مشيخة الأزهر مع المستشفى التي يتلقى الطالب فيها العلاج حاليًا للاطمئنان على حالة الطالب واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويحرص شيخ الأزهر على الاطلاع على أخبار الطلاب والطالبات والاطمئنان عليهم بصورة مستمرة خلال رحلته لألمانيا، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجههم، وتوفيركل ما يحتاجونه والتيسير عليهم خلال رحلتهم العلمية بالأزهر الشريف.