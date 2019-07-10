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شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 3 أكشاك بمحيط قلعة قايتباي في الإسكندرية: لم يسددوا الإيجار من 14 سنة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أغلقت لجنة من حي الجمرك في الإسكندرية، الأربعاء، ثلاث أكشاك "بازارات" بمحيط قلعة قايتباي، وذلك لعدم سدادهم الإيجارات المستحقة للدولة منذ ١٤ سنة وتغيير النشاط.
وأوضحت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، أن الأكشاك الثلاث لم تسدد المستحقات المالية للدولة طوال 14 عاما، منذ عام 2005، فضلا عن تغير أصحابها النشاط الأساسي لها.
وأشارت شعبان، في تصريح لها، الأربعاء، إلى أنه تم غلق الأكشاك الثلاثة وتحرير محاضر لأصحابها لإدارتها دون ترخيص، وذلك لحين تصحيح الوضع القانوني لها، مؤكدة استمرار حملات فحص رخص المحال للتأكد من الالتزام بتطبيق القانون على الجميع وعدم السماح بالتعدي على موارد الدولة وإهدار مستحقاتها المالية.
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