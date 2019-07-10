شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغ للنائب العام ضد وزير التعليم بسبب حجب نتائج طلاب «بترول رأس غارب» الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم طلاب قسم البترول بمدرسة صالح عوض الله الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات بمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر بلاغا للنائب العام ضد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، للتحقيق في حجب نتائجهم ورسوب 31 طالبا بالقسم وحرمانهم من دخول امتحانات الدور الثاني مما يهدد بضياع مستقبلهم.

وطالب مقدمو البلاغ بالتحفظ على أوراق وكراسات الإجابات الخاصة بهم في جميع المواد والتحفظ على محاضر الامتحانات التي أعدها المراقبون ورئيس اللجنة وأقوال المراقبين، والتحفظ على دفتر غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، وتكليف النيابة العامة بالتحفظ على جميع المستندات ومحاضر التحقيقات الخاصة بالواقعة، وحصلت «المصري اليوم» على نسخة من البلاغ المقدم للنائب العام.

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كان طلاب قسم البترول بالثانوية الصناعية برأس غارب قد فوجئوا بعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية، أن نتيجتهم تم حجبها وتم رسوبهم بحجة حدوث غش جماعي بالمدرسة بدون تحرير أي محاضر غش خلال الامتحانات وبدون سابق إنذار.

فيما أكد مسؤولو التربية والتعليم بالبحر الأحمر أنه لا دخل لهم بحجب النتائج لهؤلاء الطلاب لأن إعلان النتائج وأعمال التصحيح تتم بصفة مركزية.

وقرر الطلاب وأولياء أمورهم التوجه لمقر وزارة التربية والتعليم بالقاهرة لتقديم تظلم للوزير للسماح لهم بإعلان النتيجة أو دخولهم لامتحانات الدور الثاني هذا العام.