شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير يعقد اجتماعا مع قيادات «النقل» لبحث الاستغلال أراضي السكة الحديد والطرق والكباري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع رؤساء كل من هيئة السكك الحديدية والشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية «إم أو تي»، وقيادات وزارة النقل، لمتابعة ما يتم تنفيذه من آليات وإجراءات لتعظيم الاستفادة من أملاك وأراضي السكك الحديدية وأراضي وأملاك الشركة القابضة والشركات التابعة لها.

ناقش الوزير الاستغلال الأمثل لمساحات الأراضي التابعة لهيئة السكك والاستغلال الأمثل لكافة محطات وأسوار السكك الحديدية، لزيادة العوائد المادية للهيئة لاستغلالها في تطوير وتحديث أسطول القطارات ومنظومة السكك الحديدية، بما يحقق تقديم خدمة متميزة لركاب القطارات كما استعرض ما تم اتخاذه من تنسيقات وإجراءات مختلفة مع الهيئات والمؤسسات لإزالة كافة المعوقات التي تعوق الاستثمار في بعض هذه الأراضي، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة، يجب أن تشهد تحركًا واسعًا ونقلة كبيرة في هذا المجال، وتدشين العديد من المشروعات الاستثمارية في أملاك السكك الحديدية.

كما أكد الوزير على ضرورة الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة للشركة القابضة والشركات الـ4 التابعة لها من أجل زيادة العوائد المادية لتلك الشركات، في ظل قيام هذه الشركات بتنفيذ مشروعات قومية في مجال الطرق ومحاور على النيل وعدد كبير من الكباري بالإضافة إلى قيامها بأعمال صيانة شبكة الطرق والكباري الحالية مع ضرورة استغلال هذه العوائد المادية في التدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة، بالإضافة إلى الصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية.