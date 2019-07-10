شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف علي التنسيق: قواعد جديدة لقبول الطلاب الحاصلين علي الشهادات الأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على التنسيق، عن وجود عدد من الشروط والقواعد الجديدة التي سيتم تطبيقها على الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الأجنبية المعادلة للقبول بالجامعات لأول مرة اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2019\2020.

وقال عطا، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه سيتم تطبيق قاعدة النسبة المرنة في حساب الأماكن المخصصة للطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية وذلك طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بدلا من النسبة الثابتة والتي كانت مقدرة بنحو 5%، مشيرا إلى أن تطبيق قاعدة النسبة المرنة على طلاب الشهادات الأجنبية لن يؤثر على عدد الأماكن المخصصة لهؤلاء.

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وأضاف أن النسبة المرنة أكثر الطرق عدالة لحساب الأماكن المخصصة للطلاب بالجامعات الحكومية، بحيث يكون هناك علاقة طردية بين عدد الطلاب المتقدمين وعدد الأماكن المخصصة لهم، فكلما زاد عدد الطلاب زادت عدد الأماكن المخصصة لهم على عكس طريقة النسبة الثابتة التي تحدد عددًا ثابتًا من الأماكن بغض النظر عن أعداد الطلاب المتقدمين، سواء أزادت أم قلت.

وأكد عطا إنه من القواعد الجديدة هذا العام ايضا تطبيق طريقة حساب المجموع الاعتباري بحيث يكون الحد الأقصي 100% فقط على طلاب بعض الشهادات الأجنبية، مثل: الدبلومة الأمريكية، والبكالوريا الفرنسية، والثانوية الألمانية«الأبيتور» وكذلك الثانوية الكندية، مشيرا في الوقت نفسه أن مكتب التنسيق سيراع الوقت في تنسيق بعض الشهادات التي يتأخر إعلان نتائجها، مثل: شهادة الثانوية الإنجليزية والدبلومة الأمريكية ومنحهم الفرصة الكاملة والوقت الكافي لتوثيق شهاداتهم وتقديمها له.

وأشار إلى أنه سيتم السماح للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية بإرسال نتائجهم في امتحانات السات من موقع الكولدج بورد إلى موقع التنسيق الإلكتروني وفقا لكود بكلية الهندسة جامعة القاهرة وذلك في الفترة التي يعلنها مكتب التنسيق من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وبيان بدء تنسيقهم.

وأوضح رئيس قطاع التعليم أن الأوراق المطلوبة من الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية للالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية هي شهادة النجاح الأصلية مستوفاة جميع التصديقات، وشهادة الميلاد المصرية، والمستند الذي يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره في البلد الحاصل منه الطالب على شهادته الثانوية خارج مصر، بالإضافة إلى تقديم تسلسل دراسي كامل يفيد إتمام الطالب اثنتي عشرة سنة دراسية بنجاح، وهذا بالإضافة إلى الأوراق والنماذج التي سيتم صرفها لكل طالب من خلال مكتب التنسيق، حيث يقوم الطالب بتحريرها وإعادة تقديمها داخل المظروف.