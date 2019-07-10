شكرا لقرائتكم خبر عن صدور العدد الأول من مجلة جامعة القاهرة في العلوم الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدر العدد الدولي الأول من مجلة جامعة القاهرة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية «JHASS»، في انجاز دولي جديد، وذلك بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد «Emerald» والتي تصدر باللغة الانجليزية، وتهتم المجلة بالأبحاث التي توضح كيفية تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع بشكل عام وفي رفاهية المواطنين بشكل خاص.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن غالبية الكليات النظرية خارج التصنيفات الدولية وهو ما يعد أزمة حقيقية بسبب عدم وجود نشر دولي في هذه التخصصات، موضحا أنه في إطار التغلب على هذه الأزمة والتقدم أكثر في التصنيفات الدولية كان لابد من إيجاد حل ليس لجامعة القاهرة وحسب وإنما لجميع الجامعات المصرية والعربية، وهو ما نجحنا فيه مؤخرا في توقيع اتفاقية مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية «إيمرالد» لإصدار أول مجلة بحثية دولية في العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وأكد الدكتور الخشت، أن هذه هي المرة الثانية التي توافق فيها مؤسسة النشر الدولية «إيمرالد» على نشر مجلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط ككل في مجال العلوم الاجتماعية، وذلك بعد موافقتها الأولى على نشر مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مشددا على أن إصدار المجلة خطوة جديدة نحو العالمية التي تسعى إليها الجامعة خلال الفترة المقبلة وتساهم في رفع ترتيبها في التصنيفات الدولية.

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كما سيساهم في تسهيل إجراءات النشر الدولي ليس للباحثين المصريين فقط ولكن للباحثين العرب والأجانب، حيث أن تدني مستوى النشر الدولي في مصر في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية ليس ناتجا عن قلة عدد الأبحاث المكتوبة ولكن نظرا لنشر معظمها في مجلات محلية أو إقليمية مما يحرم الجامعات من ترتيب دولي في التصنيفات العالمية.

وشدد الدكتور الخشت، أنه سيتم إدراج المجلة في قوائم المجلات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في لجان ترقيات الأساتذة المساعدين والمدرسين، كما قرر مجلس جامعة القاهرة اعتبار النشر في مجلة JHASS«» نشرا دوليا بمعامل تأثير، مشيرا إلى أن المجلة ترحب بالدراسات ذات المنهج التجريبي أو التحليلي، وكذلك ذات المنهج الكيفي كدراسات الحالة، وتـُعطي الأولوية لقبول النشر بها للأبحاث العلمية المرتبطة بالمشكلات القومية الملحة مثل تلك المرتبطة بحياة المواطنين أو أمن الوطن.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من توجه جامعة القاهرة والتزامها الثابت بأن تصبح منارة للبحث العلمي والابتكار إقليميًا ودولياً.

فيما يتضمن العدد الأول من مجلة «JHASS» على أربعة مقالات أكاديمية في مجالات فلسفة الأديان، وإدارة الأعمال والابتكار، والعلوم السياسية، وسياسات التعليم في مصر، وجاء البحث الافتتاحي للعدد بقلم رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، بعنوان: «الفلسفة الإسلامية المعاصرة: الاستجابة للواقع والتفكير خارج التاريخ»، وتناول من خلاله رسم خريطة للسمات العامة للاهتمامات المعرفية والنقدية في الفلسفة الإسلامية المعاصرة، ويبين فشلها وكيف أنها تحلق خارج التاريخ، وينتهي المقال بالتأكيد على أن هناك حاجة لتبني فلسفة العمل والتقدم بدلاً من فلسفة تستند إلى الأفكار والنظريات المجردة والخطابة.

وتضمن البحث الثاني حول استخدام المشاركة في تهيئة مناخ التخصيص الشامل ومناخ الابتكار من أجل تعزيز القيمة: البحث التجريبي في سوق الجواهر المعيارية الدولية للباحثون هبه محمد عادل ورغده أبوالسعود أحمد يونس، أما البحث الثالث تناول ردع الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تميل للعنف: معضلات ونتائج للباحثة رغده الباهي، والبحث الرابع دار حول السياسة التعليمية المدرسية في مصر: منظور التقييم المجتمعي للباحثون محمد على زكي عويس وفاطمة عبدالجواد وعزه الجندي.