شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نتيجة طلاب مدارس المتفوقين والمكفوفين ستعلن مع الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين والمكفوفين والدمج ستعلن مع نتيجة الثانوية العامة العادية، قائلة: جميع النتائج ستظهر فى توقيت واحد دون تأخير.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أعداد طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين قليلة ومن ثم ستعلن جميعها دون تأخير موضحة أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة النجاح فى ثانوية المتفوقين عن العام الماضى والذى شهد انخفاضا غير مسبوق فى نتيجة الطلاب.
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