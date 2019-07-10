شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء تنزانيا للسيسي: نتطلع للاستفادة من مصر لبناء عاصمة تنزانية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بقصر الاتحادية، قاسم مجاليوا، رئيس وزراء تنزانيا، حيث أشاد الرئيس بقوة الدفع التى تشهدها العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة.

وأكد الرئيس السيسى الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل آليات التعاون المشترك فى مختلف المجالات، وزيادة الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات فى مجال المشروعات القومية الكبرى، بما يحقق مصالح شعبى البلدين الشقيقين.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الوزراء التنزاني وجه التهنئة للرئيس على الإنجازات التي حققتها مصر في مجالي الإصلاح الاقتصادى، وإنشاء المشروعات القومية، معربا عن تطلع بلاده إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر، لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والقدرات التي يمتلكها الجانبان، مؤكداً أن بلاده حريصة على دعم الشركات المصرية ورجال الأعمال الراغبين فى الاستثمار فى مختلف القطاعات.

Advertisements

كما أعرب رئيس وزراء تنزانيا عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية فى تشييد عاصمة جديدة لتنزانيا، فى ضوء قيام مصر بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة حالياً، حيث أوضح الرئيس في هذا السياق أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست فقط مدينة ذكية ومتطورة وفق أحدث النظم العالمية؛ ولكن تعد نموذجاً لصياغة واقع أفضل، يسهم فى تحول الحكومة إلى مرحلة جديدة تعتمد على الميكنة والتحول الرقمي والإدارة الذكية التى تحقق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين".

كما وجه رئيس الوزراء التنزاني التهنئة للرئيس على قيادته الفعالة للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري، والتي توجت بإطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية في نيامي بالنيجر.