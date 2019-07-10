شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: قبول ملفات أولى ابتدائى بالمدارس الحكومية غير مرتبط بسداد المصروفات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن قبول ملفات التقدم للصف الأول الابتدائى بالمدارس الحكومية الرسمية ليس مرتبطا بسداد المصروفات الدراسية أولا، أى قبل استلام الملف من ولى الأمر فى المدرسة.
وأضافت المصادر، أن الملفات تقبل وفقا للشروط المحددة وهى الأكبر سنا والمربع السكنى وبما يتناسب مع كثافات المدرسة، وعلى ولى الأمر أن يسدد المصروفات فى أى وقت من بدء العام الدراسى، كما أن قبول الملفات والتقدم بدأ منذ يوليو الجارى ومصروفات العام الدراسى الجديد لم تحدد حتى الآن.
وأشارت إلى أن المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد للمدارس الحكومية سوف تسدد إلكترونيا من خلال خدمة سوف تعلن عنها الوزارة فى وقتها.
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم: قبول ملفات أولى ابتدائى بالمدارس الحكومية غير مرتبط بسداد المصروفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.