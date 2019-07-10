شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان باقى نتائج أولى ثانوى الإلكترونية خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باقى نتائج امتحان مايو الإلكترونى للصف الأول الثانوى العام خلال أيام.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن الرابط الخاص ببطاقة طلاب الصف الأول الثانوي والتي تهدف إلى توضيح نقاط القوة والضعف لدى الطالب، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به في امتحانات شهر مايو الماضي ل 499 ألف بطاقة طالب وطالبة بعد التدقيق والمراجعة الكاملة.

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كما أجرت الوزارة خلال الفترة الماضية تدقيق والمراجعة لعدد 72 ألف بطاقة طالب ةطالبة، مؤكدة أن الوزارة تضع مصلحة الطلاب في المقام الأول.