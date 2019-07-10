شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تقديم الخدمة العلاجية بالمجان لـ123 ألف مواطن خلال يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ122 ألف و612 مواطناً من خلال 102 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية، خلال شهر يونيو الماضى.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

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وأشارت الوزارة إلى أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 949 عيادة، موضحًا أنه تم إجراء 198 ألفا و92 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 29 ألفا و844 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 1925حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 4 آلاف و979 مواطناً بمحافظة أسوان، و3 آلاف و312 مواطنا بأسيوط، و11 ألفا و885 مواطناً بالإسكندرية، و2147 مواطنا بالإسماعيلية، و2291 مواطنا بالأقصر، و1482 مواطنا بالبحر الأحمر، و7028 مواطناً بالبحيرة، و13 ألفا و61 مواطناً بالجيزة، و11 ألفا و11 مواطنا بالدقهلية، و767 مواطنا بالسويس، و6 آلاف و349 مواطناً بالشرقية، و1590 مواطنا بالغربية.

وقالت «الصادق» إنه تم تقديم الخدمة العلاجية أيضًا لــ6 آلاف و18 مواطناً بالفيوم، و4 آلاف و912 مواطنا بالقاهرة، و6 آلاف و110مواطناً بالقليوبية، و4 آلاف و783 مواطناً بالمنوفية، و3 آلاف و992 مواطنا بالمنيا، و3 آلاف و182 مواطناً بالوادي الجديد، و6 آلاف و887 مواطنا ببني سويف، و1391 مواطنا ببورسعيد، و915 مواطناً بجنوب سيناء، و5 آلاف و255 مواطنا بدمياط، و1474مواطناً بسوهاج، و601 مواطنا بشمال سيناء، و1528 مواطناً بقنا، و8 آلاف و307 مواطنين بكفر الشيخ، وأخيراً تم الكشف الطبي على 1355 مواطناً بمطروح.