شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة أسوان توقع بروتوكولا لإحلال البنية الأساسية بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، اجتماعاً موسعاً لاستعراض التجهيزات الجارية لإعداد المخطط العام لمشروع إحلال وتجديد البنية الأساسية لمدينة أسوان من مياه شرب وصرف صحى بتكلفة إجمالية 1،2 مليار جنيه والذى يأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تمهيداً لعرض المخطط في صورته النهائية على قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

حضر الاجتماع اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد، بجانب مسؤولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والمكتب الاستشارى المكلف بوضع المخطط العام والتصميمات الهندسية، وأيضاً مسؤولى الطرق والكهرباء والاتصالات، بجانب شركة غاز مصر ومركز المعلومات الجغرافية الـ GIS.

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وخلال الاجتماع كلف اللواء أحمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع المكتب الاستشارى لإعداد نموذج للبروتوكول الذي سيتم توقيعه بين المحافظة والهيئة الهندسية بشأن تنفيذ هذا المشروع الحيوى، على أن تقوم إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة بمراجعته لعرضه على المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه، مؤكداً على ضرورة الإيجابية والتكاتف بين كافة الجهات المعنية والتنسيق المستمر فيما بينهم والعمل بروح الفريق الواحد والتخطيط الجيد لتوفير الوقت والجهد والحفاظ على المال العام أيضاً مع العمل على إنجاز هذا المشروع على الوجه الأكمل وفقاً لتوقيتات وبرامج زمنية محددة وهو الذي سيساهم بدوره في إضفاء المظهر الحضارى والجمالى لعاصمة الشباب الأفريقى.

ووجه محافظ أسوان إلى ضرورة الالتزام بوضع أسبقيات للمناطق المستهدف تنفيذ الأعمال بها والتى تقع في مساراتها تدفق للحركة السياحية أو تنظيم للأحداث والمؤتمرات الكبرى المتوقعة لضمان عدم تأثير الأعمال الجارية على استعدادات المدينة للموسم السياحى القادم، خاصة بالمدخل الشمالى والجنوبى للمدينة وطريق السادات والكورنيش وأيضاً منطقة فيله والمخطط تطويرها لتحويلها لمنطقة جمالية راقية من خلال إقامة فندق سياحى وكافيتريات وبازارات ومطاعم بنفس النمط الأسوانى وأيضاً تنفيذ أعمال اللاندسكيب.

بجانب تطوير المراسى السياحية من وإلى معابد فيله وربط المنطقة بمتحف النيل وهو المقترح الذي لاقى إشادة من وزارتى السياحة والآثار، مكلفاً مسؤولى شركة غاز مصر بإعداد دراسة بشأن توصيل خط الغاز الطبيعى لمحيط منطقة فيله، وكذلك قيام مسؤولى مركز المعلومات الجغرافية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإمداد المركز بشكل مستمر بكافة الخرائط التوضيحية والكروكى لمسارات الشبكات المختلفة وتحديثها أولاً بأول، وهو الذي يتوازى مع ضرورة التنسيق بين كافة قطاعات المرافق العامة من الغاز الطبيعى والكهرباء والاتصالات، وأيضاً القائمين على تنفيذ المحور والكوبرى البديل لخزان أسوان لتحقيق التكامل والتناسق المطلوب أثناء تنفيذ أعمال إحلال وتجديد البنية الأساسية لتلافى أي أعمال حفر أخرى داخل الشوارع الرئيسية والفرعية بعد انتهاء تنفيذ المشروع.