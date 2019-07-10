شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: «لا أجد سببًا للتراخي في تنفيذ مبادرة الطلاء الموحد للمباني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، عن غضبه مما وصفه بالتراخي والتسويف من بعض المسؤولين بالمحافظة في التعامل مع مبادرة «طلاء واجهات المباني» على مستوى المحافظة، مؤكدا أن تلك المبادرات تهدف لإعادة الوجه الحضاري للمدن قائلاً: «لا أجد سببا في التراخي في تنفيذها».

Advertisements

وحذر المحافظ من الاستمرار في هذا التراخي والإهمال، مطالبا بسرعة التنفيذ وجاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة «اليوم» برئاسة المحافظ وحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد، السكرتير العام، واللواء نبيل عدلي، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد.

ووجه المحافظ بضرورة إطلاق مبادرات جادة وحقيقية في هذا الأمر، خاصة في مناطق شبرا الخيمة والطريق الدائري وقال: «نحتاج عملا حقيقيا فليس هناك أي تراجع في تنفيذ المبادرة والمسؤول المتراخي لن يبقى في مكانه».

وكشف المحافظ أن عملية ترميم قصر محمد على كانت تشهد بطئا في الأعمال وجارٍ حالياً الانتهاء منه وذلك ليدخل في خريطة السياحة بالمحافظة العام القادم وفق توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.