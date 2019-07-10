شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من محافظ القليوبية بشأن تعريفة الركوب الجديدة للخطوط الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، إنه تقرر إعادة النظر في التعريفة الجديد للمواصلات على بعض الخطوط التي تشترك فيها المحافظة مع المحافظات الأخرى، قائلا: «المواطن بيروح بسعر ويرجع بسعر تاني»، مشيرا إلى أنه «سيتم إعداد دراسة دقيقة على مدار الـ6 أشهر المقبلة لتقدير المسافات بين القليوبية والمحافظات المجاورة والاتفاق على تسعيرة موحدة حتى لا نسمح بزيادات غير مبررة».

وأوضح المحافظ أن التعديل يشمل خطوط خارجية فقط، وسيتم البدء في تشكيل اللجان منتصف الشهر الجاري من خلال التنسيق مع وزارة التنمية المحلية وتلك المحافظات لوضع تعريفة محددة لتلك الخطوط، لافتا إلى أن التعريفة على الخطوط داخلية نهائية وثابتة وسيتم متابعتها بكل حزم وحسم.

ووافق المجلس التنفيذي بمحافظة القليوبية، برئاسة المحافظ الدكتور علاء مرزوق، وحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، ومسؤولي المحافظة، على تفعيل القرار رقم 1244 لسنة 2000 الخاص بتحصيل مقابل إشغال السيارات داخل ساحات وأماكن الانتظار بالمدن بقيمة واحد جنيه على السيارة الصغيرة، و2 جنيه عن كل سيارة كبيرة، و4 جنيهات على التريلا والأتوبيس.