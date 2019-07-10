شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: توريد أول 10 جرارات جديدة سبتمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا مع شركة جنرال إليكتريك العالمية، لمتابعة الجدول الزمني الخاص بعمليات تصنيع وتوريد 100 جرار جديدة للسكة الحديد وإعادة تأهيل 81 جرارا من الأسطول الحالي للهيئة.

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في بداية الاجتماع، أكد وزير النقل ضرورة الالتزام بالجدول الزمني الخاص بتوريد ١٠٠ جرار للسكة الحديد حسب الاتفاق الموقع، حيث سيتم توريد أول 10 جرارت في سبتمبر المقبل ضمن 50 جرارا سيتم توريدهم قبل نهاية هذا العام على أن يتم توريد الـ50 جرار الأخرى تباعا بعد ذلك.

كما ناقش الوزير مع وفد G E العالمية الجدول الزمني الخاص بإصلاح 81 جرار سكة حديد ضمن الأسطول الحالي، وكذلك تأهيل إحدى ورش الهيئة (التبين)، حيث أفاد وفد GE أنه سيتم الانتهاء من إعادة تأهيل عدد2 جرار من الـ81 جرارا بنهاية هذا الشهر على أن يتم الانتهاء من إعادة تأهيل الجرارات تباعا، كما أنه يتم تدريب الفنيين المصريين وإعادة تأهيل ورشة التبين بالتوازي مع عمليات إعادة التأهيل والتصنيع والتوريد للجرارات وفقا للعقد الموقع بين الطرفين.

وأكد الوزير على أهمية إعادة تأهيل هذه الجرارات لزيادة الإتاحية الخاصة بالجرارت لتدعيم قوة الجر لتحسين الخدمة المقدمة، مشيرا إلى أن الوزارة تسير وفق خطة محددة فيما يخص جرارات السكك الحديدية، حيث يتمثل ذلك في التعاقد على شراء جرارات جديدة وصيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات بما يعود إيجابيا على الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.