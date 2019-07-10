شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: إعادة النظر في تعريفة الركوب.. لن نترك المواطن فريسة للسائقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، على ضرورة متابعة الأسعار وعدم المغالاة فيها وترك المواطن فريسة لجشع التجار.

وأمر المحافظ باستمرار رفع حالة الطوارئ، حتى يتم ضبط الأجرة، وضرورة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مؤكدا أن المحافظة التزمت بالنسب القانونية للزيادة.

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وانتقد محافظ القليوبية طريقة رفع التعريفة للمحافظات الأخرى، مشيرا إلى أنهم استعانوا بمراقبة السوق ومدى ارتفاع الأسعار، وتم تحديد التعريفة على هذا الأساس ولم يلتزموا بالتعريفة القانونية.

قال محافظ القليوبية إنه حدث هناك اختلاف في تعريفة الركوب التي أقرتها المحافظة عقب إعلان زيادة أسعار المحروقات بين المحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك نتيجة التدقيق من قبل المحافظة على خلاف قيام المحافظات المجاورة برصدها من خلال السوق وبناء عليه وضعت تعريفة الركوب بينها وبين محافظة القليوبية، مما أحدث فارق في تلك التعريفة بين المحافظة وباقي المحافظات المجاورة لها.

وأضاف المحافظ، خلال الاجتماع التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد على، السكرتير العام للمحافظة، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد، واللواء نبيل عدلي، مدير مرور القليوبية، ورؤساء المدن والمراكز، ومديري المديريات، أن المحافظة لن تسمح بأن يكون المواطن فريسة لجشع سائقي السيارات لتحقيق مكاسب على حساب المواطن.

وأوضح المحافظ أنه سيتم خلال منتصف يوليو الجاري التنسيق من خلال وزارة التنمية المحلية على عقد اجتماع لمراجعة تعريفة الركوب لبعض الخطوط التي حدث بها خلاف، وإعادة وضعها بشكل متناسق بين الجانبين، قائلا: «المواطن بيركب المواصلة بسعر وبيرجع بسعر تاني».