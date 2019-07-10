شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية متهكما: أهنئ شبين القناطر بوصولها للمركز الأول في التعديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تهكم الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية على حصول مدينة ومركز شبين القناطر على المركز الأول في التعديات على الأراضي الزراعية، حيث قال: «نهنئ شبين القناطر بوصولها للمركز الأول في التعديات»، معنفا المسؤولين بسبب التراخي في مواجهة التعديات في كافة انحاء المحافظة.

قال المحافظ إن الوضع اختلف الآن عن ذي قبل، والحكومة بصدد إصدار اللائحة التنفيذية للتصالح في المخالفات، وبذلك ينتهي عهد الأعذار ولا بد من مواجهة أي مخالفات أو تعديات في المهد، ومراجعة التغييرات المكانية في كافة أنحاء المحافظة.

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جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الأربعاء، برئاسة المحافظ وحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، واللواء نبيل عدلي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد.

وأبدى المحافظ سعادته بما وصل إلية إنتاج المحافظة من المحاصيل الزراعة وخاصة التي يشتهر بها الإقليم كالمشمش والفراولة مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرا أن المحافظة توصلت مع وزارة الزراعة والهيئات المعنية والخبراء لتقديم خدمات إرشادية للمزارعين لإنتقاء أفضل السلالات ومواجهة الآفات الزراعية.

أوضح المحافظ أنه بالنسبة لعمليات تقنين أوضاع التعديات على أملاك الدولة فهي تشهد بطئ في الإجراءات يتطلب العمل على الإسراع في الإجراءات مع مراعاة الدقة والحرص.

ووجه المحافظ إنذارا شديد اللهجة لغير الجادين من المواطنين في إنهاء الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع، مشيرا أن كل من يثبت تراخيه في الإجراءات سيتم إزالة التعدي الخاص به فورا في موجات الإزالة المقبلة لأن التخاذل في هذه الإجراءات يؤكد أن المواطن غير ملتزم وستكون هذه الحلات في مقدمة الإزالات.