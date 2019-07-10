شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يقرر إيقاف مستودع غاز بشبين الكوم لمدة شهرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، إيقاف مستودع غاز بناحية شنوان مركز شبين الكوم لمدة شهرين، على أن يتم الإيقاف اعتباراً من 15/7/2019 وإسناد الحصة إلى شركة بوتاجاسكو تنفيذاً للعقوبات الواردة بالقرار الوزارى رقم 184 لسنة 2017.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، والمتضمنة قيام المواطن «ع.م.ا»، صاحب مستودع غاز بناحية شنوان مركز شبين الكوم بالتصرف في عدد 300 إسطوانة غاز صغيرة الحجم سعة 12.5 كجم، وتم تحرير محضر ضده برقم 622 لسنة 2019 جنح أ- د- ط مركز شبين الكوم.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية وإتخاذ الإجرءات القانونية الرادعة لإحكام السيطرة على الأسواق والحد من التلاعب في السلع الاستراتيجية حفاظاً على حقوق المواطنين.