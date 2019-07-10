شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى لاستغلال نفوذه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال على طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب النائب صلاح عيسى مرسى عيسى بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا بشان قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية فى تسهيل وإنهاء إجراء ات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة ارض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تم زيادته إلى مليونى جنيه على سبيل الرشوة الأمر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة انتهت إلى وجود شبهة الكيدية فى الاتهام.
ونادى الدكتور على عبد العال على النائب صلاح عيسى ولم يكن موجودا.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يوافق على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى لاستغلال نفوذه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.