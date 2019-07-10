شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى لاستغلال نفوذه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال على طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب النائب صلاح عيسى مرسى عيسى بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا بشان قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية فى تسهيل وإنهاء إجراء ات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة ارض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تم زيادته إلى مليونى جنيه على سبيل الرشوة الأمر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات

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وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة انتهت إلى وجود شبهة الكيدية فى الاتهام.

ونادى الدكتور على عبد العال على النائب صلاح عيسى ولم يكن موجودا.