شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: تراجع التضخم فى مصر لأدنى مستوى مع تراجع تكلفة الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شبكة بلومبرج الأمريكية، أن معدل التضخم فى مصر، وصل إلى أبطء وتيرة له منذ ثلاث سنوات، مشيرة إلى تراجع تكلفة الغذاء.

وأوضحت الشبكة الإخبارية، الأربعاء، أن التضخم تراجع بشكل غير متوقع إلى أدنى معدل له فى أكثر من ثلاث سنوات، مع توقع بعض المحللين بفرصة أكبر للبنك المركزى لخفض أسعار الفائدة فى الأشهر المقبلة.

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ونقلت عن جهاز الإحصاء أن أسعار المستهلكين فى المناطق الحضرية ارتفعت بنسبة 9.4٪ سنوياً فى يونيو مقارنة مع 14.1٪ فى مايو. وعلى أساس شهرى، انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.2٪. مشيرة إلى أن مدى التباطؤ كان مفاجأة لكثير من الاقتصاديين.

وقال جيسون توفي كبير الاقتصاديين فى الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس فى لندن "إن انخفاض التضخم، بالإضافة إلى التحول الحذر بين البنوك المركزية فى جميع أنحاء العالم، يزيد من فرص خفض سعر الفائدة". وأضاف "لكننا نعتقد أن البنك المركزى سيتجه إلى تقييم تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود الذى بدأ سريانه هذا الشهر."

وقالت الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقى: "يمكن أن نرى انخفاض التضخم إلى ما يقل قليلاً عن 10% فى الفترة حتى ديسمبر بسبب التأثير الأساسى الإيجابي". وأضافت "فى ديسمبر، يحدث تحولات ويؤدى التأثير الأساسى إلى قفزة فى معدل التضخم السنوى الرئيسى إلى 13% فى المتوسط ​​فى النصف الأول من عام 2020."