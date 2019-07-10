شكرا لقرائتكم خبر عن موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها موافقة الحكومة ولجنة القوى العاملة بالبرلمان على استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا، وانخفاض التضخم من 13.8% إلى 8.9%.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

توافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المٌنعقد الآن، برئاسة النائبة مايسة عطوة، مع الحكومة، على المادة الخاصة بشروط استحقاق المعاش، بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وحسمت المادة، بالنص على تحديد مرحلة انتقالية يكون خلالها شرط استحقاق المعاش، هو الاشتراك بالتأمينات لمدة لا تقل عن 120 شهرا، على أن تزداد لـ180 شهرا بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد.

المركزى للإحصاء يعلن تراجع معدل التضخم من 13.8% إلى 8.9% فى شهر يونيو

كشفت نشرة الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم العام لشهر يونيو 2019، سجل تراجعا على المستويين الشهرى والسنوى، ليأتى على المستوى السنوى مسجلا 8.9%، مقابل 13.8% خلال الشهر المماثل من عام 2018.

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

أكدت وزارة المالية، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/ 2020، تستهدف تحقيق التنمية الشاملة، على الجانبين الاقتصادى والاجتماعى، مع مراعاة تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى الضرورى لدعم النمو وخلق المزيد من فرص العمل، وبين تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية للمواطنين.

التأمين الصحى الشامل إلزامى للمصريين بالداخل واختيارى للمصريين المقيمين بالخراج

أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن الدخول فى المنظومة إجباريا على جميع المواطنين المقيمين داخل الجمهورية، واختياريا على المقيمين خارج مصر، وللأجانب المقيمين داخل البلاد.

الرقابة الإدارية تحبط استيلاء منتحل صفة مندوب بجهة سيادية على أرض بـ5.4 مليار جنيه

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ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على شخص، لاتهامه بانتحال صفة مندوب بأحد الجهات السيادية، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

خسرنا مباراة وحققنا 6 انتصارات كبرى.. كيف ربحت مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية؟.. تطوير 6 استادات لتضاهى الملاعب الأوروبية.. عودة الجماهير بشكل حضارى قضى على السوق السوداء.. تنظيم مبهر وأداء رائع لمنظومة تذكرتى

لا تحزن مصر لم تخسر بعد، كأس أخرى فى بطولة أمم أفريقيا فازت بها مصر وتستحق منك الفرح والتشجيع والفخر، الخسارة فى قلب الملعب لا تعنى أبدًا أنك كدولة لن تقف فوق منصات التتويج، هناك أبطال آخرون نجحوا فى الفوز باحترام القارة الأفريقية والعالم أجمع وتعويض صدمة خروج 11 لاعبًا من بطولة الأمم الأفريقية.

شاهد.. خضوع الأمير الفاشل أمام سخرية ترامب.. تميم يدفع 8مليارات دولار لسيده "دونالد" تكلفة توسيع قاعدة العديد نظير لقاء 6دقائق.. ورئيس أمريكا: أشكر الله أنها من أموالكم.. وقائم بأعمال وزير يستقبل "تميم" فى جراج

"الخضوع والسخرية".. المشهد الأبرز في الزيارة الأخيرة لأمير قطر، تميم بن حمد، إلى الولايات المتحدة والتى التقى فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشهدت الزيارة تعرض تميم لإهانات وسخرية منه خلال استقباله فى جراج، وتصريح الرئيس الأمريكى بأن 8 مليارات ستدفعها قطر لتوسيع قاعدة العديد، وإمدادها بمزيد من العسكريين الأمريكيين، وهو ما استقبله الأمير الفاشل بمزيد من الخضوع.

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

99 مليون جنيه إسترلينى غرامة مالية بانتظار فنادق "الماريوت" ببريطانيا

يبدو أن غرامة مالية ضخمة بانتظار مجموعة فنادق "ماريوت" الدولية، على خلفية انتهاكها للقواعد المتعلقة بكشف بيانات عملائها.

سوبر كورة.. رغم السقوط المبكر 3 مصريين بقائمة الأفضل فى كان 2019

رغم الإقصاء الصادم فى ليلة النكسة الكروية لمنتخب الفراعنة، إلا أن هناك بعض الأرقام والإحصائيات التى سجلتها بطولة كأس الأمم الأفريقية تاريخيا، من خلال أرقام وإحصائيات اللاعبين والمنتخبات بكل أدوار البطولة، حيث اختارت 3 لاعبين مصريين بقائمة الأفضل فى CAN 2019 حتى الآن.