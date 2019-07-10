شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: انتهاء تصحيح كراسات الإجابة للثانوية وبدء المراجعة ورصد الدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء الكنترولات من تصحيح كراسات الإجابة لامتحانات الثانوية العامة 2019 فى جميع المواد، قائلة: "الكنترولات أنجزت مرحلة التصحيح وتقدير الدرجات". وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه تم البدء فى أعمال المراجعة ورصد الدرجات وسيتم تحديد قائمة الأوائل خلال الأيام القليلة المقبلة. Advertisements جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انتهت 3 يوليو الجارى، كمان انتهت الكنترولات من تصحيح جميع العينات العشوائية لمواد الثانوية العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعليم: انتهاء تصحيح كراسات الإجابة للثانوية وبدء المراجعة ورصد الدرجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.