شاهد فى دقيقة..10 أرقام لطالب الثانوية العامة بعد انتهاء الامتحانات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت امتحانات الثانوية العامة، بما فيها من إيجابيات وسلبيات، والتى شهدت مواقف كثيرة نستعرضها فى 10 معلومات أبرزها: 1ـ خاض الامتحانات 669 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية. 2ـ الأسئلة فى جميع المواد كانت فى مستوى الطالب المتوسط وجزئيات للطالب المتميز. 3ـ تم ضبط 976 مخالفة ما بين غش جماعى وغش إلكترونى وتعدى على الملاحظين. 4ـ حرمان طلاب من الامتحان لمدة عامين بسبب الغش وتصوير الأسئلة. Advertisements 5ـ نسب النجاح والحاصلين على الدرجات النهائية مرتفعة عن السنوات الماضية. 6ـ كان التركيز على الكتاب المدرسى فى أسئلة الامتحانات لمحاربة الدروس الخصوصية. 7ـ إضافة إجابات بديلة على نماذج إجابات تصحيح الامتحانات فى أغلب المواد لعدم ضياع درجات على الطلاب. 8ـ إدعاء بعض الطلاب تبديل كراسة الإجابة والوزارة أثبتت عدم صحة مزاعمهم. 9ـ إعلان نتيجة الامتحانات خلال الأسبوع الثالث من يوليو الجارى. 10ـ توقعات بارتفاع المجاميع هذا العام لسهولة الامتحانات وانتهاء بعبع الثانوية العامة.

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