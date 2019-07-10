شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على التنسيق صباح اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 51 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات للعام الجامعى الجديد 2019– 2020.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة أن الموقع الإلكترونى للتنسيق مستمر فى استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.

جدير بالذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت السبت الماضى وتستمر حتى 20 يوليو الجارى، لكليات "الإعلام – التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – الفنون الجميلة – الفنون التطبيقية".