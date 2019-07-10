الجمعية العامة للمحكمة الدستورية تكرِّم المستشار حنفي جبالي لبلوغه سن التقاعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
كرمت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس المحكمة، لاكتمال عطائه وبلوغه سن انتهاء الخدمة.
وصرح المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة، المتحدث الرسمي باسمها في بيان، أن القضاة عبروا عن مشاعرهم الطيبة تجاه المستشار حنفي جبالي، لما لمسوه خلال العام القضائي المنصرم من حُسن الخلق، وغزارة العلم، وإزكاء روح المودة والإخاء في مجال العمل، وهو ما كان له أبلغ الأثر في الارتقاء بالعمل الفني وإنجاز ما تم إنجازه من أحكام.
ولفت إلى أن المحكمة أصدرت تحت رئاسة المستشار حنفي جبالي ما يقرب من 227 حكمًا.
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