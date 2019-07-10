"كتفوهم وولعوا فيهم".. مفاجأة في مقتل مسجل خطر وطفلته بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة حول العثور على جثتي رجل وطفلته محروقتين داخل شقتهما بمنطقة المثلث بحلوان.
وقال المصدر إن التحريات الأولية تشير إلى أن الانتقام من المجني عليه كان الدافع وراء ارتكاب الجريمة.
وأضاف المصدر، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن المعاينة الأولية أوضحت أن الجناة- مجهولون حتى الآن- وثقوا المجني عليه "مسجل خطر"؛ وابنته التي تبلغ من العمر 10 سنوات، ثم أشعلوا النيران في الشقة لمحو أي أدلة حول ارتكاب الواقعة.
وتابع المصدر أن رجال المباحث يفحصون علاقات المجني عليه للوقوف على وجود خلافات له من عدمه.
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