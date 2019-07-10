ضبط أحد أخطر التشكيلات العصابية لاستقطاب وتهريب الشباب للخارج بطرق غير شرعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد أخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المنظمة لاستقطاب، وتهريب الشباب للخارج بطرق غير شرعية.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي من إحباط محاولة تهريب 11 مهاجر غير شرعي حال تقدمهم للسفر إلى إحدى الدول العربية رفقة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية، تم ضبطه، بزعم كونهم أعضاء فريق رياضي مشترك في إحدى البطولات العربية المقامة بإحدى الدول العربية، بموجب مستندات نُسبت خلافاً للحقيقة لأحد الاتحادات الرياضية.

وأسفر فحص إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل إجرامي منظم ضم المتهم المضبوط وكلٍ من "مدرب رياضي- مقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية"، وصاحب مكتب استيراد وتصدير- مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية"، و"مدرب رياضي- مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية"، و"صاحب مكتب رحلات- مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية" .

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وتخصصت في استقطاب الشباب وتهريبهم إلى الدول العربية بطرق غير شرعية مقابل مبالغ مالية، إذ انتهز بعضهم درايتهم في مجال الرياضة والآخرين في مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج، والحصول على مبالغ مالية من ضحاياهم ترواحت ما بين أربعون إلى خمسون ألف جنيهاً عن كل شخص ومحاولة تهربيهم إلى إحدى الدول العربية عبر ميناء القاهرة الجوي بموجب المستندات المزورة المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي، "الأمن الوطني، والأمن العام" ومديريتي أمن (الشرقية، والدقهلية) أمكن ضبط المتهمين وعثر بحوزة الأول على مبالغ مالي قدره خمسون ألف جنيهاً مصرياً، وهاتف محمول (بفحصه تبين أنه يحوى على العديد من المحادثات النصية والصوتية وصور لجوازات السفر والخطابات المزورة المنسوبة خلافاً للحقيقة للاتحادات الرياضية، وعثر بحوزة الثاني على مبلغ مالي قدره ثلاثة عشر آلاف وثلاثمائة وخمسون جنيهاً، وعثر بحوزة الثالث على مبلغ مالي قدره سبعة آلاف وربعمائة جنيهاً وعدد (2) خطاب منسوب صدورهما لأحد الأندية الرياضية موجهين لأحد الاتحادات الرياضية بالخارج، وعثر بحوزة الأخير على عدد 13 جواز سفر مصري من ضحاياه، وعدد (2) هاتف محمول بفحصهم تبين احتواء أحدهم على العديد من المحادثات النصية والصوتية وصور لجوازات السفر والخطابات المزورة المنسوبة خلافاً للحقيقة للاتحادات الرياضية، وبمواجهتهم اعترفوا بما أكدته المعلومات والتحريات، بارتكابهم الواقعة ودور كلٍ منهم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمنع والحد منها، من خلال ملاحقة وتتبع نشاط العناصر الإجرامية القائمة على هذا النشاط الإجرامي باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في اصطناع المحررات العرفية والرسمية التي تمكن مستخدميها من السفر بطرق غير شرعية.