ضبط عامل بمكتب تأمينات سفاجا لسرقة مبلغ مالي من داخل خزينة المكتب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر، من ضبط عامل بمكتب تأمينات سفاجا قام بسرقة مبلغ مالي من داخل خزينة المكتب.

البداية عندما تلقي قسم شرطة سفاجا بمديرية أمن البحر الأحمر، بلاغاً يفيد باكتشاف سرقة مبلغ مالي من داخل خزينة بمكتب التأمينات الاجتماعية بسفاجا، بالانتقال والفحص تبين سلامة جميع منافذ المكتب، وعدم وجود آثار عنف وعدم وجود بعثرة بمحتويات المكتب.

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وبسؤال الموظف المختص أفاد بإيداع مبلغ مالي وقدره (400 ألف جنيه) داخل الخزينة بمعرفة اللجنة المختصة، وعقب فتح الخزينة بمعرفة ذات اللجنة اكتشفوا سرقة مبلغ (107 ألف جنيه) من إجمالي المبلغ المودع،

وتم تشكيل فريق بحث الجنائي، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل خدمات بمكتب التأمينات – مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بقيامه بارتكاب الواقعة، عقب استيلائه على مفتاح الخزينة من مكتب الموظف المختص، وسرقة المبلغ المالي، وتم بإرشاده ضبط مبلغ (82 ألف جنيه) وأضاف أنه قام بإنفاق باقي المبلغ لسداد أقساط ومديونيات عليه وشراء أجهزة كهربائية تم ضبطها بمنزله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.