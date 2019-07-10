ضبط شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من ضبط شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية.

كانت البداية عندما تلقي فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (4 مواطنين – مقيمين بسوهاج) ضد ( سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج) بتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها ( 505.000 خمسمائة وخمسة آلاف جنيه) لتوظيفها لهم في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون، وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأضافت بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتحرى عنه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.