الأمن العام: ضبط 197 قطعة سلاح ناري و162 قضية مخدرات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران :

تمكن قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة، من ضبط 197 قطعة سلاح ناري، 162 قضية مخدرات، 24669 مخالفة مرورية، 2090 مخالفة مرافق، وتنفيذ 76901 حكم قضائي متنوع.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 197 قطعة سلاح ناري، بحوزة 171 متهمًا، وتنفيذ 76901 حكم قضائي متنوع، وضبط 162 قضية مخدرات بحوزة 170 متهمًا، وضبط 58 متهمًا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، 9 هاربين من تنفيذ حكم المراقبة.

كما تم ضبط 2 تشكيل عصابي ضما 5 متهم ارتكبوا 5 حوادث متنوع، وضبط 23 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، وفرض السيطرة، وضبط 418 دراجة نارية مخالفة، واستعادة 2 دراجة نارية مبلغ بسرقتها، وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 4 منهم، وضبط 24669 مخالفة مرورية متنوعة، 2090 مخالفة مرافق متنوعة، 58 قضية بيئة، وضبط 40 قضية مصنفات متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .